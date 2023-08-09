



Генштаб опроверг ISW: ВСУ не делали рейд на левый берег Днепра

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опроверг информацию о рейде ВСУ на левый берег Днепра в Херсонской области и прорыве обороны войск РФ. С таким заявлением выступила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире Национального телемарафона.



"Вооруженные силы и Генеральный штаб не подтверждают эту информацию по состоянию на сейчас. Мы просим и обращаемся ко всем уже в который раз доверять только официальным источникам", - рассказала Маляр.



Как сообщал Mignews, ранее Институт изучения войны (ISW) в своем новом отчете процитировал российских военных блогеров, которые заявили о высадке украинских сил на восточном берегу Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагеря. По словам последних, наши воины прорвали российскую оборону вглубь до 800 метров.



"Военкоры" утверждали, что российское командование передислоцировало "подготовленную группировку" десантников из района Казачьих Лагерей в Запорожскую область и заменило их мобилизованными бойцами, чем и ослабило оборону в районе.



Уже к концу дня, 8 августа, "военные блогеры" утверждали, что Силы обороны покинули левый берег Днепра, а в ISW оценили нашу операцию как "ограниченный рейд".