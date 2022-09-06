Новости » События в Украине
Генсек ООН призвал РФ и Украину не вести боевые действия в районе ЗАЭС
06.09.2022 22:45 Ольга Белозерова

Генсек ООН призвал РФ и Украину не вести боевые действия в районе ЗАЭС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил на заседании Совета Безопасности ООН и призвал Россию и Украину прекратить ведение боевых действий в районе Запорожской атомной электростанции.

Гутерриш призвал стороны "взять обязательство не вести никаких военных действий" в этом районе. Об этом сообщают РИА-Новости.

"В качестве первого шага российские и украинские силы должны взять на себя обязательство не вести никаких военных действий в направлении станции или с территории АЭС. Запорожский объект и его окрестности не должны быть целью или площадкой для военных операций", - заявил Гутерриш. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы