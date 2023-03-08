



Генсек НАТО: Бахмут может пасть в ближайшие дни

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинская оборона Бахмута может потерпеть поражение в ближайшие дни, однако это не обязательно станет переломным моментом в войне.



Об этом он сказал, прибыв на встречу министров обороны стран ЕС в Стокгольме.



По словам Столтенберга, в последние месяцы вокруг Бахмута шли ожесточенные бои, при этом Россия бросала на это направление все новую живую силу и технику.



"То, чего России не хватает качественно, они пытаются компенсировать количественно. Они понесли большие потери. Но в то же время мы не можем исключить, что Бахмут в конце концов может пасть в ближайшие несколько дней", - сказал Столтенберг.



По его словам, если это случится, то это не обязательно будет отражать переломный момент в войне.

