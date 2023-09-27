



Генпрокурор Украины: зарегистрировано 105 тыс. случаев преступлений военных РФ

В Украине зарегистрировано 105 тысяч российских военных преступлений, заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.



"На данный момент мы зарегистрировали 105 тысяч случаев совершения военных преступлений и что важно, что это не все совершенные военные преступления. Многие цифры занижены, потому что военные преступления все еще совершаются на оккупированных территориях или люди, которые уже убиты, не смогли сообщить о совершенных против них военных преступлениях. Поэтому мы понимаем, что это огромное количество", – цитирует Костина "Голос Америки".



По его словам, одна из главных проблем расследований этих преступлений - их беспрецедентное количество, и помогать украинским прокурорам в их раскрытии будут министерство юстиции США и ФБР.



Также кроме приоритетных дел, таких как насильственная депортация украинских детей, Минюст США будет помогать украинским коллегам в расследованиях преступлений в новых сферах, таких как преступления против окружающей среды и расследования кибератак.



"Создавая новые практики, мы должны быть уверены, что результаты наших расследований будут заслуживать доверия на международном уровне и будут восприняты международным сообществом как настоящее справедливое правосудие. В этом наше главное отличие от государства-агрессора", – подчеркнул генпрокурор Украины.