



Генпрокурор Украины: Работа ICPA – это сигнал, что трибунал обязательно будет

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что переговоры относительно юридической модели трибунала за преступление агрессии РФ против Украины еще продолжаются, однако начало работы Международного центра по преследованию преступления агрессии в Гааге (ICPA) свидетельствует о том, что такой трибунал обязательно будет создан.



"Эти переговоры еще продолжаются. Юридически еще потребуется время на модель трибунала , чтобы все согласились", - сказал Костин в интервью, показанном в эфире национального телемарафона, отвечая на вопрос о том, означает ли начало работы ICPA финишную прямую в договоренностях по созданию трибунала по агрессии.



По словам Костина, РФ совершила международное преступление против основ системы международной безопасности, поэтому и преследование за это преступление должно быть на международном уровне.



"Это должен быть международный трибунал", - подчеркнул генпрокурор.



"Думаю, что для каждого гражданина Украины важно, чтобы именно Путин и высшее российское руководство – так называемая "тройка" (президент, премьер и глава МИД, которые обладают иммунитетом в национальном законодательстве – ред.) были привлечены к ответственности. Для международного трибунала такого иммунитета не существует, если страны договорятся об этом", - цитирует Костина Интерфакс-Украина.



Он обратил внимание на то, что международное право обладает широкими возможностями и "важно, чтобы страны, которые приобщатся к Украине в том, чтобы реально наказать путина и его окружение за преступление агрессии, были к этому готовы".



"Никто не может сказать, что кто-то боится наказать Путина за преступление агрессии. Даже если есть такие мысли, то этого никто не признает. Мы понимаем, что не может быть для путина шанса, чтобы он не был наказан за преступление агрессии. Все наши партнеры, весь цивилизованный мир, - все знают, что преступление агрессии было совершено, все знают, кто должен преследоваться за это преступление. Тут вопрос только политической воли", - обратил внимание генпрокурор.



Костин также добавил, что пока дискуссия о модели трибунала продолжается, ICPA начинает работу на уровне сбора доказательств и подготовки этого уголовного производства.



Генпрокурор назвал начало работы ICPA "сигналом на международном уровне того, что трибунал за преступление агрессии обязательно будет создан".



"Иначе партнеры не помогали бы в создании этого первого шага", - уточнил Костин.



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