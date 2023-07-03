



Генпрокурор Украины: Путин подтвердил, что ЧВК "Вагнер" - часть армии РФ

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что недавние комментарии президента РФ Владимира Путина о финансировании ЧВК "Вагнер" были "прямым доказательством" того, что наемники "Вагнера" являются незаконной частью российской армии в войне против Украины.



Как отмечает агентство Reuters, Путин ранее заявил, что ЧВК "Вагнер" и его основатель Евгений Пригожин получили почти $2 миллиарда долларов из госбюджета России в 2022 году.



По словам Костина, Офис генпрокурора определил Пригожина как подозреваемого в ходе расследований в 2023 году, и что боевики "Вагнера" несут ответственность за некоторые из самых серьезных военных преступлений после вторжения 24 февраля 2022 года.



"В то время как Россия пытается провести различие между силами "Вагнера" и своими вооруженными силами, комментарии Путина о расходах государственного бюджета на "Вагнера" были "прямым доказательством" того, что они не только де-факто, но, возможно, нелегально, также являются частью российской армии. Использование наемников государствами в вооруженных конфликтах запрещено Женевскими конвенциями", - подчеркнул генпрокурор Украины в Гааге, где 3 июля начал работу Международный центр по расследованию преступлений агрессии РФ против Украины.



Также Костин заявил, среди более чем 93 тысяч случаев потенциальных военных преступлений, которые расследовал Офис генпрокурора, было много зверств, совершенных бойцами ЧВК "Вагнер".



"Они являются одними из самых тяжких преступлений против наших гражданских лиц и наших военнопленных", - сказал генпрокурор, добавив, что ЧВК "Вагнер" представляет угрозу не только для Украины, но и для мира и безопасности во многих странах, в том числе в Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке.



Костин призвал союзников, в том числе США и Великобританию, классифицировать ЧВК "Вагнера" как террористическую организацию, чтобы ее можно было привлечь к ответственности, а ее активы заморозить.



"Пригожин уже является подозреваемым в уголовном производстве в Украине, но главное - пресечь деятельность таких ЧВК", - резюмировал генпрокурор.



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