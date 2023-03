Генералы российской оккупационной армии опасаются крупного наступления Вооруженных Сил Украины на севере Луганской области, и пытаются отодвинуть линию фронта от Сватово и Кременной.



Об этом говорится в аналитической сводке Министерства обороны Великобритании, опубликованной в Twitter.



Так, с начала марта продолжаются ожесточенные бои в районе Сватово и Кременной на севере Луганской области, отмечается в сводке. Россия частично восстановила контроль над ближайшими подступами к городу Кременная, который ранее в этом году находился под непосредственной украинской угрозой. Местами Россия добилась продвижения до нескольких километров.



По данным британской разведки, российское командование, вероятно, пытается расширить зону безопасности к западу от подготовленных ими оборонительных рубежей вдоль возвышенностей и интегрировать естественное препятствие в виде реки Оскол. Скорее всего, они пытаются отбить логистический узел Купянск.



В оперативном плане намерения России на северо-востоке остаются оборонительными. "Командиры, вероятно, опасаются, что это один из секторов, где Украина может предпринять крупные наступательные операции", – отмечают в Минобороны Британии.



