



Генерал США: контрнаступление ВСУ будет долгим и кровопролитным

Контрнаступление ВСУ будет кровопролитным и продолжительным, хотя сейчас оно, безусловно, продвигается.



По данным The Guardian, такое мнение выразил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.



Он объяснил, что для успеха контрнаступления Вооруженных сил Украины понадобится много времени.



"Контрнаступление продвигается неуклонно, сознательно прокладывая себе путь через очень сложные минные поля, 500 метров в день, 1000 метров в день, 2000 метров в день, и так далее", - подчеркнул Милли.



Американский генерал добавил, что не удивлен тем, что прогресс не является стремительным, как многие ожидали.

