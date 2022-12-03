



Генерал сказал, когда ВСУ могут начать освобождение Крыма

Украинская армия сможет начать освобождение Крыма после деоккупации Мелитополя.

По данным УНИАН, такое заявление сделал генерал-майор ВСУ Сергей Савченко.

Он объяснил, что условия для удара по российскому флоту создаст выход ВСУ на причерноморское и приазовское побережье, что позволит наносить удары по Керченскому мосту, паромным переправам через Керченский пролив, а также по базам флота РФ в Крыму и Новороссийске.

Савченко также отметил, что наступление ВСУ в направлении Токмака и Мелитополя разделит российские войска на восточную и западную части.

"Критичность положения, в котором окажется агрессор в случае освобождения нами Мелитополя, трудно преувеличить. Не стоит описывать понятное дальнейшее развитие событий с выходом наших войск на крымские перешейки, освобождение Крыма, дальнейший разгром войск агрессора на востоке", - сказал Савченко.