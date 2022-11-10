



Генерал Марк Милли: в Украине убиты и ранены более 100 000 российских солдат

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал армии Марк Милли выступил с важным заявлением. Генерал сказал, что объявленное отступление России из Херсона, областной столицы на юге Украины, захваченной ею в начале войны, и потенциальный тупик в боевых действиях зимой могут дать обеим странам возможность провести мирные переговоры.



Милли также сказал, что в ходе войны, которая длится уже девятый месяц, погибло и было ранено до 40 000 украинских гражданских лиц и "гораздо больше" 100 000 российских солдат. "То же самое, вероятно, и на украинской стороне", - добавил Милли.



"Было огромное количество страданий, человеческих страданий", - заявил генерал, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка.

