



Генерал-лейтенант: наступил переломный момент в войне в Украине

В настоящее время наступил переломный момент в войне России против Украины.

По данным УНИАН, об этом сказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Он считает, что Россия пытается выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей и противодействовать активным действиям Вооруженных сил Украины на юге.

"Они перебрасывают туда войска с Изюмского направления, с Донбасского. Стянули резервы, воздушно-десантные войска и прочее. Пока на наступление на этом направлении они не решаются", - отметил Романенко.

Он подчеркнул, что украинским войскам необходимо набраться сил, резервов и увеличить свой военный потенциал.

Тем не менее, ВСУ по-прежнему не хватает оружия, что является проблемой.