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Генерал-лейтенант: наступил переломный момент в войне в Украине
28.08.2022 06:59 Алина Груднева

Генерал-лейтенант: наступил переломный момент в войне в Украине

В настоящее время наступил переломный момент в войне России против Украины.

 
По данным УНИАН, об этом сказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.
 
Он считает, что Россия пытается выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей и противодействовать активным действиям Вооруженных сил Украины на юге.
 
"Они перебрасывают туда войска с Изюмского направления, с Донбасского. Стянули резервы, воздушно-десантные войска и прочее. Пока на наступление на этом направлении они не решаются", - отметил Романенко.
 
Он подчеркнул, что украинским войскам необходимо набраться сил, резервов и увеличить свой военный потенциал. 
 
Тем не менее, ВСУ по-прежнему не хватает оружия, что является проблемой. 

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