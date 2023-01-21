



Генерал Ходжес уверен: Крым можно освободить до конца лета

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес выразил мнение, что Украина сможет освободить Крым до конца лета при условии, что украинская армия получит необходимое оружие от стран партнеров.



Об этом Ходжес сказал в интервью изданию NV.



"Украина планирует освободить Крым, и я очень надеюсь, что это произойдет до конца лета, при условии, что западные страны предоставят Украине все то, что вам нужно и вы просите, и, конечно, ракеты нужной дальности", - заявил Ходжес.