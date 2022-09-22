



Генерал Ходжес: "Ирония, Путин делает то, что делали нацисты"

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес считает, что поведение президента РФ Владимира Путина напоминает Адольфа Гитлера в последние дни Третьего Рейха.



Об этом он рассказал в интервью изданию Bild.



"Нынешнее поведение Путина напоминает мне Гитлера, который в последние дни Третьего Рейха муштровал ребят и стариков для Вермахта. Ирония судьбы: Путин делает то, что делали нацисты", - заявил Ходжес.



Кроме этого, по мнению генерала, мобилизация в РФ не принесет результата, если российские войска не получат "мощной артиллерийской поддержки".



"Без мощной артиллерийской поддержки эти войска будут одним лишь пушечным мясом, которое будет сидеть этой зимой в холодных мокрых окопах во время того, как украинские силы будут продвигаться вперед", - подчеркнул Бен Ходжес.