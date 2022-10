Гендиректор МАГАТЭ посетит Киев и Москву

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Киев и Москву для продолжения консультаций по созданию так называемой зоны безопасности на Запорожской атомной электростанции.



Как сообщили в организации, визиты Гросси в Украину и Россию состоятся на следующей неделе.



"Генеральный директор Рафаэль Гросси продолжает свои консультации и другие усилия, направленные на скорейшее согласование и внедрение зоны ядерной безопасности и безопасности вокруг Запорожской АЭС. Ожидается, что на следующей неделе он поедет в Киев и Москву", - говорится в сообщении.





Director General @RafaelMGrossi continues his consultations and other efforts aimed at agreeing and implementing a nuclear safety and security zone around the #Zaporizhzhya NPP as soon as possible. He is expected to travel to #Kyiv and #Moscow next week.