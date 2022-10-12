



Генассамблея ООН осудила попытку РФ аннексировать территории Украины

Генеральная Ассамблея ООН официально поддержала резолюцию о непризнании псевдореферендумов на захваченных Россией территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.



Резолюция имеет название "Территориальная целостность Украины. Защита принципов устава ООН", сообщает "Суспільне".



Резолюция рассматривалась на 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН с 10 октября. Соавторами документа стали около 15 стран.



Документ отклоняет любые изменения в статусе украинских областей. Резолюция призывает страны, международные организации и спецорганы ООН не признавать любые изменения в статусе областей Украины и требует от РФ немедленно отменить свои решения по поводу статуса областей Украины, а также полностью вывести войска с украинских территорий.



Резолюцию поддержали 143 страны, пять выступили против, 35 - воздержались. Против голосовали Россия, Беларусь, Сирия, КНДР и Никарагуа.



