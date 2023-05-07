



ФСБ России заявила, что сорвала план Украины атаки на аэродром

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила в воскресенье, что российские силовики предотвратили попытку украинской разведки атаковать военный аэродром в центральной части России с помощью беспилотников, начиненных взрывчаткой.



В заявлении ФСБ на своем сайте говорится, что целью атаки был самолет радиолокационного обнаружения А-50 на аэродроме Северный в Ивановской области, примерно в 700 км (435 миль) от границы с Украиной . В нем говорится, что его агенты предотвратили нападение в сотрудничестве с министерством внутренних дел.



Reuters не смогло самостоятельно проверить версию ФСБ.



Украина отрицает свою причастность к нападениям на территории России, обвиняя в них российских антиправительственных партизан или операции под чужим флагом, организованные самой Москвой.



Российские СМИ сообщают, что "диверсантов" задержали в Тульской области. Их поймали после посадки в момент передачи бомб, сообщает ФСБ.



Для передачи средств поражения из Черниговской области вылетел легкомоторный самолет "Аэропракт-А32". Он был замечен, и после посадки диверсантов задержали. Отмечается, что злоумышленники были завербованы ГУР Минобороны Украины.

