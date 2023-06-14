



Французские следователи и судэксперты соберут доказательства преступлений РФ

10 и 11 июня 2023 года Франция направила в Украину две группы агентов из Министерства внутренних дел и заморских территорий, одна из которых состоит из следователей, а другая - из техников и научной полиции.



Как отмечается в коммюнике Министерства Европы и иностранных дел и МВД Франции, эксперты поддержат работу украинской и международной уголовной юстиции.



"Франция продолжает решительные действия против безнаказанности за действия, совершенные в рамках российской агрессии в Украине, отправив две новые команды для поддержки усилий украинской власти и Международного уголовного суда (МУС)", - говорится в заявлении.



Так, группа из следователей поможет украинским властям расследовать преступления, нанесшие серьезный и долговременный ущерб окружающей среде. В состав группы входят жандармы из Центрального управления по борьбе с преступлениями против окружающей среды и здоровья населения (OCLAESP) и эксперт из Института уголовных исследований Национальной жандармерии.



"Франция также развернет техническую и криминалистическую полицейскую миссию под эгидой Офиса прокурора Международного уголовного суда (МУС)", - говорится в тексте коммюнике.



Также отмечается, что эта миссия будет собирать доказательства повреждения гражданского имущества и документировать их с помощью трехмерных цифровых моделей, а собранная таким образом информация будет способствовать расследованию МУС и дел в украинских судах.



"Франция подтверждает свое решительное осуждение агрессивной войны России против Украины. Верная своим давним обязательствам, Франция будет продолжать поддерживать жизненно важную работу украинской и международной систем уголовного правосудия по борьбе с безнаказанностью за все преступления, совершенные в Украине", - подчеркивается в коммюнике.



Как сообщал Mignews.ua, Франция заявила, что раскрыла мощную дезинформационную кампанию России.

