



Франция готовит для Украины очередную помощь

Франция готовит для Украины очередную партию оборудования, необходимого для обновления энергетической системы.



С министром энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше лидер КМУ Денис Шмыгаль обсудил поддержку энергетического сектора Украины после российских обстрелов, необходимость и возможность введения санкций против России в части поставок ядерного горючего и технологий для атомной энергетики. Указал на необходимость совместного противодействия российскому ядерному терроризму.



"Поблагодарил оказанную помощь — почти 73 тонны энергетического оборудования уже передано украинским компаниям для восстановления и стабилизации энергосистемы.



Работаем с партнерами, чтобы Украина успешно прошла зиму и перешла к устойчивому обновлению и внедрению новых современных технологий в энергетике", - указано в сообщении.