



Фото дня. Баффет "прогулялся" по минным полям Харьковщины

Знаковая встреча на земле Харьковщины: украинские саперы принимали важного гостя - известного американского бизнесмена, общественного деятеля Говарда Грэма Баффета.



Во время встречи военные показали Говарду самые распространенные образцы ВНП, которыми заминирована территория Харьковской области, продемонстрировали порядок уничтожения боеприпасов, которые запрещено транспортировать на подрывную площадку и поэтому уничтожаются подрывом на месте обнаружения.

