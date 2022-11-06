Фото дня. Баффет "прогулялся" по минным полям Харьковщины
Знаковая встреча на земле Харьковщины: украинские саперы принимали важного гостя - известного американского бизнесмена, общественного деятеля Говарда Грэма Баффета.
Во время встречи военные показали Говарду самые распространенные образцы ВНП, которыми заминирована территория Харьковской области, продемонстрировали порядок уничтожения боеприпасов, которые запрещено транспортировать на подрывную площадку и поэтому уничтожаются подрывом на месте обнаружения.
Поделились военные с бизнесменом и неотложными проблемами, которые возникают во время проведения работ по разминированию, сообщили в ГСЧС Украины.
Говард, в свою очередь, заверил: он верит в победу Украины и постоянно поддерживает проекты по восстановлению нашей страны. Ценим эту помощь!
Как известно, Харьковщина является самой заминированной российскими оккупантами областью, где ежедневно от взрывов страдают местные жители деоккупированных территорий.