



Финляндия готовит 12-й пакет военной помощи Украине

Финляндия готовит 12-й пакет военной помощи в Украине. Об этом во время мер Всемирного экономического форума (ВЭФ) объявил глава МИД страны Пекка Хаависто. пишет DW Украина.



Он также упомянул об обсуждении в ЕС предоставления Киеву танков Leopard и отметил, что Финляндия готова поддержать решение.



"Мы уверены, что Украина победит в этой войне. Но мы знаем, что эту войну Украина не выиграет самостоятельно. Вам нужна поддержка, и мы пытаемся эту поддержку мобилизовать", - заявил Хаависто.