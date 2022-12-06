



"Финансовый Рамштайн" планируется на начало 2023 года

На первые месяцы 2023 года планируется проведение так называемого "Финансового Рамштайна". Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совместном брифинге с премьер-министром Молдовы Наталией Гаврилицей



"Если вы ожидаете, что это будет формализовано в "круглый стол", то да – будет. Высокий политический уровень предполагается. Надеюсь, что мы будем видеть его уже в течение первого квартала следующего года", – сообщил глава украинского правительства.



По словам Шмыгаля, "все те рабочие группы, которые сегодня работают на рабочем уровне, будут, безусловно, не реже одного раза в квартал презентовать политические достижения и политические договоренности "Финансового Рамштайна"".



Премьер-министр Украины также отметил, что работа по проведению "Финансового Рамштайна" активно ведется на уровне Еврокомиссии и на уровне финансовых организаций и G7. В частности, уже на следующей неделе во Франции состоится очередная международная конференция, где будут рассмотрены вопросы энергетической, финансовой, военной и ядерной безопасности.



Ранее, 12 октября Президент Украины Владимир Зеленский в ходе международного круглого стола, организованного в рамках осеннего собрания МВФ и Всемирного банка заявил, что Международному сообществу необходимо создать новый формат финансовой поддержки Украины по примеру "Рамштайна",



Правительство Украины предложило всем партнерам положить начало платформе финансового "Рамштайна" для быстрой координации и встреч в ее пределах, напоминает УНН. По словам премьер-министра Украины, цель этих встреч – координация помощи Украине, определение направлений для первоочередного и долгосрочного восстановления, а также источников их финансирования.