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Филиал “Гилель” в Одессе серьезно пострадал в результате ракетного удара России
27.07.2023 11:18 Евгения Маркова

Филиал “Гилель” в Одессе серьезно пострадал в результате ракетного удара России

Российский ракетный удар 23 июля нанес “значительный ущерб” офису Hillel International,  в Одессе, Украина, в воскресенье, заявила организация.

Это второй случай, когда здание “Гилель” в Украине было повреждено российскими бомбами с начала войны. Отделение организации в Харькове было уничтожено российскими обстрелами в прошлом году.

Крупнейшая молодежная еврейская организация в мире, способствующая возрождению еврейской жизни – ознакомлению с историей, культурой и традициями еврейского народа – работает в кампусах колледжей и поддерживает молодых людей, не являющихся студентами, во вторник, 25 июля поделилась новостями о разрушениях в социальных сетях. 

По данным “Гилель”, ракета разрушила дверь и окна офиса, обрушился потолок, но пострадавших нет.

“Я надеюсь, что мы сможем восстановить программы как можно скорее”, – заявил Осик Аксельруд, директор регионов Центральной Азии и Юго-Восточной Европы “Гилель”. 

Организация также поделилась коротким роликом, на котором видно, как строительный кран работает над устранением повреждений.

За день до взрыва “Гилель Одесса” поделился фотографиями своей недавней акции “Авдала” – празднования после Шаббата, на котором студенты представляли “еврейский город будущего”.

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