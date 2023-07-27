



Филиал “Гилель” в Одессе серьезно пострадал в результате ракетного удара России

Российский ракетный удар 23 июля нанес “значительный ущерб” офису Hillel International, в Одессе, Украина, в воскресенье, заявила организация.



Это второй случай, когда здание “Гилель” в Украине было повреждено российскими бомбами с начала войны. Отделение организации в Харькове было уничтожено российскими обстрелами в прошлом году.



Крупнейшая молодежная еврейская организация в мире, способствующая возрождению еврейской жизни – ознакомлению с историей, культурой и традициями еврейского народа – работает в кампусах колледжей и поддерживает молодых людей, не являющихся студентами, во вторник, 25 июля поделилась новостями о разрушениях в социальных сетях.





We are heartbroken to share that the offices of Hillel Odesa suffered significant damage caused by a Russian missile strike on Sunday.



Thankfully there were no injuries.



We are sending so much love to all those whose lives have been affected by the ongoing war in Ukraine. 🤍 pic.twitter.com/aGErBbtUWF — Hillel (@HillelIntl) July 25, 2023

По данным “Гилель”, ракета разрушила дверь и окна офиса, обрушился потолок, но пострадавших нет.“Я надеюсь, что мы сможем восстановить программы как можно скорее”, – заявил Осик Аксельруд, директор регионов Центральной Азии и Юго-Восточной Европы “Гилель”.Организация также поделилась коротким роликом, на котором видно, как строительный кран работает над устранением повреждений.За день до взрыва “Гилель Одесса” поделился фотографиями своей недавней акции “Авдала” – празднования после Шаббата, на котором студенты представляли “еврейский город будущего”.