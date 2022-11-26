



Еврокомиссия готовит скорейшую доставку генераторов в Украину

Еврокомиссия активно работает над предоставлением чрезвычайной помощи Украине, в частности ее энергетической системе.



Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации готовит скорейшую доставку в Украину трансформаторов и генераторов.



"Мы активизируем наши усилия и работаем с партнерами для оказания экстренной поддержки, которая необходима Украине для восстановления и поддержания электро- и теплоснабжения гражданского населения", - заявила фон дер Ляйен.



Как сообщается, Украина получит 200 трансформаторов среднего размера и большой автотрансформатор из Литвы, автотрансформатор среднего размера из Латвии, 40 тяжелых генераторов из резерва rescEU, находящихся в Румынии. Отмечается, что каждый генератор может обеспечить бесперебойное питание больницы малого и среднего размера.



"Мы также связались с соответствующими компаниями в разных странах, чтобы запросить жизненно важное высоковольтное оборудование, в том числе дополнительные автотрансформаторы, и координируем с партнерами их быструю доставку в Украину.", - заявила глава Еврокомиссии.