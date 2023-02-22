



Еврейские сироты, эвакуированные из Одессы в Берлин, возвращаются домой

Через год после того, как раввин Менди Вольф вывез 120 детей и персонал из детского дома "Мишпаха" в безопасный Берлин, он готовится вернуть их домой. Несмотря на то что, бои в Украине продолжаются, дети из "Мишпахи" возвращаются в Одессу из-за высокой стоимости их питания, проживания и обучения в Германии.



Хая Вольф, мать Менди и жена главного раввина Одессы Авраама Вольфа, сказала, что цена на содержание детей составляет 750 000 евро - почти 800 000 долларов в месяц. По ее словам, на эти деньги можно было бы купить 7 зданий для [еврейской] общины в Одессе.



Для того чтобы вывезти детей из Украины, нужно было дергать за всевозможные ниточки, поскольку у большинства из них не было ни паспортов, ни даже оригиналов свидетельств о рождении. У большинства детей в детском доме есть родители, которые не могут о них заботиться; Вольф получил разрешение родителей на вывоз детей из страны, что было непростой задачей в хаосе после вторжения.



Эмиссарам Хабада в Берлине удалось добиться VIP-статуса для юных беженцев, чтобы перевезти их через границы ЕС в качестве личных гостей президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который приветствовал их по прибытии в столицу Германии.



В течение следующих 11 месяцев отель "Мюггельзее", расположенный на берегу одноименного крупнейшего берлинского озера, стал домом для около 300 еврейских беженцев.



Ирония судьбы в том, что Германия, а не Израиль, стала страной, принимающей еврейских беженцев из Восточной Европы. Хая Вольф говорит, что Израиль отказал им во въезде.



Марк Довев, региональный директор "Натив", израильского государственного ведомства, которое содействует иммиграции в Израиль из стран бывшего Советского Союза, позже сказал JTA, что прием несовершеннолетнего из другой страны "равносилен похищению".



Содержание беженцев в Берлине обошлось в кругленькую сумму, которую оплатили различные доноры, такие как Международное содружество христиан и евреев, а также частные пожертвования. По словам Менди Вольфа, его группа осталась бы в Берлине, если бы не бюджетные проблемы. Тем не менее, по его словам, в решении вернуться домой есть много положительных моментов.



"Психологически здесь нелегко находиться. Ты живешь не как человек. Это все равно, что жить в долг и в лагере беженцев, пусть и в роскошном лагере беженцев. Я очень рад оказаться в своей постели и под своими одеялами ", - сказал он.



