



Эстонская разведка дала прогноз по войне в Украине

Глава Разведывательного центра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг считает, что активные боевые действия на территории Украины закончатся через 7-9 недель.



"Потом, к весне будем иметь дело со статической войной - такой, которую мы сейчас наблюдаем в Донецкой и Луганской областях", - передает его слова эстонская общественная телекомпания Eesti Rahvusringhääling.



Он также отметил, что освободить от российских войск все территории до конца года, как этого хочет украинский лидер, вряд ли получится.



Гросберг упомянул и успехи украинской армии на юге.



"Успехи Украины в Херсонской области и все более интенсивное наступление снизят возможности оккупационных властей провести там "референдум"", считает Гросберг.