



Эстония: ВСУ продолжат контрнаступление зимой

Вооруженные силы Украины смогут продолжить контрнаступление зимой.

Такое мнение выразил президент Эстонии Алар Карис.

"Эстония твердо убеждена, что Украина вполне способна воспользоваться помощью западных союзников и добиться успеха в войне", - сказал он.

По словам Кариса, теперь нужно сделать так, чтобы Украина смогла сохранить этот успех.

"Неуместно предполагать, что этой зимой Украина не сможет продвинуться дальше", - отметил Карис, призвав усилить поддержку Украины и давление на Россию.