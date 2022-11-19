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Эстония: ВСУ продолжат контрнаступление зимой
19.11.2022 17:02 Алина Груднева

Эстония: ВСУ продолжат контрнаступление зимой

Вооруженные силы Украины смогут продолжить контрнаступление зимой.

 
Такое мнение выразил президент Эстонии Алар Карис.
 
"Эстония твердо убеждена, что Украина вполне способна воспользоваться помощью западных союзников и добиться успеха в войне", - сказал он.
 
По словам Кариса, теперь нужно сделать так, чтобы Украина смогла сохранить этот успех.
 
"Неуместно предполагать, что этой зимой Украина не сможет продвинуться дальше", - отметил Карис, призвав усилить поддержку Украины и давление на Россию.

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