



Эстония призывает дать Украине еще больше "огня"

С призывом продолжить поставки оружия Украины обратилась к Германии и другим союзникам премьер-министр Эстонии Кая Каллас.



"Я призываю всех союзников, включая Германию, отправить Украине все необходимое, чтобы она могла защитить себя... Если бы все союзники прислали оружие еще в январе или феврале, много жизней было бы спасено", – цитирует премьер-министра DW.



На вопрос, стоит ли Германии также отправить в Украину боевые танки Leopard 2, Каллас ответила: "Каждая отдельная страна должна сказать, что она может предоставить, а что нет".



В то же время, она подчеркнула, что поставки оружия касаются не только Украины. "Речь идет не только о суверенитете и свободе той или иной страны в Европе, но и о безопасности всей Европы", – сказала эстонский политик, выразив мнение, что страна должна быть способна защитить себя, если на нее напали.



Напомним, что Украина все время требует поставить боевые танки Leopard 2. Однако канцлер Германии Олаф Шольц не раз заявлял, что не хочет принимать решение о поставках танков единолично. Впрочем, США уже заявили, что не возражают против таких поставок. По информации украинской стороны, ведутся переговоры с правительством ФРГ о поставках танков Leopard 2 и боевых машин пехоты Marder.



Напомним, что Эстония – одна из самых маленьких стран ЕС, но в отличие от Германии, уже поставляла оружие в Украину до начала российской агрессии против Украины 24 февраля. Согласно статистике Кильского института мировой экономики, балтийская страна, граничащая с РФ, поддержала Украину больше, чем любая другая страна мира по объему своего совокупного валового внутреннего продукта.



По объемам поставок вооружений в абсолютных числах она опережает и значительно большие и финансово более мощные европейские страны, такие как Италия или Испания.

