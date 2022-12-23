



Эстония предоставит новый пакет военной помощи Украине

Правительство Эстонии утвердило новый пакет военной помощи для Украины, заявил министр обороны страны Ханно Певкур.



Об этом сообщает "Европейская правда".



По слова Певкура, в новый пакет помощи войдут зимняя полевая форма, средства индивидуальной защиты, а также дроны. При этом эстонский министр не стал называть сумму, в которую оценивается очередной пакет помощи.



"Мы продолжаем поддерживать Украину и сегодня мы приняли решение о новом пакете помощи для украинских военнослужащих. Пакет в основном касается индивидуального снаряжения, потому что это то, о чем конкретно нас попросили украинцы", - заявил министр.