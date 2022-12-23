Новости » События в Украине
Эстония предоставит новый пакет военной помощи Украине
23.12.2022 10:57 Ольга Белозерова

Эстония предоставит новый пакет военной помощи Украине

Правительство Эстонии утвердило новый пакет военной помощи для Украины, заявил министр обороны страны Ханно Певкур.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По слова Певкура, в новый пакет помощи войдут зимняя полевая форма, средства индивидуальной защиты, а также дроны. При этом эстонский министр не стал называть сумму, в которую оценивается очередной пакет помощи.

"Мы продолжаем поддерживать Украину и сегодня мы приняли решение о новом пакете помощи для украинских военнослужащих. Пакет в основном касается индивидуального снаряжения, потому что это то, о чем конкретно нас попросили украинцы", - заявил министр. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы