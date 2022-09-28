



"Есть бомберский полк, где сбит уже каждый четвертый экипаж"

Известный про-российский паблик fighter bomber опубликовал историю спасения экипажа сбитого в Харьковской области истребителя бомбардировщика Су-34. Среди прочего, в красочном рассказе упоминается тот факт. что в полку сбит каждый четвертый экипаж. То. что автор эпоса решил опустить - так это тот факт, что остатки самолета более месяца лежали на территории, контролируемой ВС РФ. За это время никто не озаботился тем, чтобы их убрать. После того, как территория была занята ВСУ, в кокпите самолета был обнаружен ценнейший и сверхсекретный блок РЭБ. С ним уже неделю разбираются специалисты в Америке.