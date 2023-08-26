



Еще больше сюрпризов: Детали спецоперации ВСУ в Крыму

ВСУ и СБУ атаковали с помощью группы БПЛА 126 бригаду российской армии, базирующейся в крымском селе Перевальное. В результате погибли и ранены несколько десятков бойцов РФ. Также серьезно повреждена военная техника, поражены и места хранения боеприпасов.



Как сообщает NV со ссылкой на источник в СБУ, украинским дронам удалось обойти все системы защиты россиян. И это только начало - источники в СБУ обещают "еще больше сюрпризов для оккупантов в будущем".



Источник уточнил, что удар группой дронов по 126 бригаде Черноморского флота РФ - это совместная спецоперация военной контрразведки СБУ и ВСУ. Точное количество беспилотников, которые успешно отработали по российским оккупантам, не называют, но отмечают, что это была группа дронов.



Оккупанты оказались абсолютно не готовы к такой спецоперации СБУ и ВСУ. Украинским беспилотникам удалось обойти все системы защиты врага. Поэтому источники в СБУ прогнозируют еще больше сюрпризов для оккупантов в будущем.



Напомним, в пятницу, 25 августа, жители временно оккупированного Крыма сообщили о попадании в место скопления войск РФ в селе Перевальном Симферопольского района полуострова.



Позже представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил информацию о поражении и добавил, что это уже не первый удар украинских военных по 126-й бригаде Черноморского флота РФ.



