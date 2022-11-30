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ЕС передаст Украине еще 40 генераторов
30.11.2022 20:17 Юлия Фрилис

ЕС передаст Украине еще 40 генераторов

ЕС передаст Украине еще 40 генераторов...

"Россия пытается сломать дух украинцев, ударяя по энергетической инфраструктуре и используя зимние условия как оружие против гражданского населения", - написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Белый дом попросил у Конгресса США 1,1 миллиарда долларов в поддержку энергетических секторов Украины и Молдовы. Об этом сообщил госсекретарь США Блинкен.

Также он отметил, что в целом Украина уже предоставила $40 миллиардов военной помощи, и НАТО и союзники будут продолжать ее предоставлять.

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