



ЕС не хватает взрывчатки, чтобы производить больше боеприпасов для Украины

Попытки Европы производить больше боеприпасов для Украины тормозятся дефицитом взрывчатых веществ, который, как опасаются инсайдеры отрасли, может задержать усилия по наращиванию производства снарядов на три года. Об этом пишет Financial Times.



По словам чиновников и производителей, дефицит пороха, пластических взрывчатых веществ и тротила привел к тому, что промышленность не в состоянии быстро выполнить ожидаемые заказы ЕС для Украины, независимо от того, сколько денег будет выделено на решение этой проблемы.



"Фундаментальная проблема заключается в том, что европейская оборонная промышленность не в состоянии производить военную продукцию в больших масштабах", - сказал один немецкий чиновник.



Производители, руководители отрасли и чиновники ЕС предупреждают, что увеличение спроса может лишь подтолкнуть цены, которые уже выросли на пятую часть за последний год.



"Очень трудно увеличить производство артиллерийских боеприпасов, особенно тяжелых, крупнокалиберных, за короткое время. Построить новый артиллерийский завод очень просто, но как производить больше артиллерийских снарядов без сырья", - сказал Иржи Гинек, председатель Ассоциации оборонной промышленности и промышленности безопасности Чехии.



Представители оборонной промышленности говорят, что Европа имеет ограниченные запасы взрывчатых веществ, таких как порох, тротил и нитроцеллюлоза, необходимых для производства снарядов.



"Невозможно за короткое время увеличить производство нитроцеллюлозы...В Европе нет важных производителей сырья, которое нам нужно. Если я хочу увеличить производство пороха, мне нужно, пожалуй, три года", - сказал Гинек.



Компания Explosia, чешский государственный производитель, который является одним из крупнейших в Европе поставщиков взрывчатых веществ на заводы по производству боеприпасов, сообщила FT, что ее производство ракетных топлив, используемых в 155-мм артиллерии, "работает на полную мощность" и не будет увеличено до 2026 года.



На этой неделе правительство Румынии заявило, что ведет переговоры с американскими и южнокорейскими компаниями о строительстве порохового завода в стране. Последний такой завод был закрыт в 2004 году.



Fábrica Municiones de Granada (FMG), один из двух испанских производителей 155-мм артиллерии, работает на полную мощность с октября прошлого года, производя снаряды для торговой компании, которая продает их Украине. Но генеральный директор FMG Антонио Каро сказал, что расширение производства заняло четыре-пять месяцев из-за трудностей с получением основных материалов и компонентов.



Стоимость основных материалов "удвоилась, а в некоторых случаях утроилась", сказал Каро. Такой рост и всплеск спроса привели к повышению цен на боеприпасы, хотя этот рост был менее заметным. По его словам, типичный снаряд сегодня стоит 850 евро, что примерно на 20 процентов больше, чем до российского вторжения.



Сейчас FMG, который принадлежит словацкой группе MSM, не планирует увеличивать мощности. "Надеюсь, война скоро закончится", - сказал Каро.

MSM также производит 155-мм снаряды в Словакии и заявила, что "планирует построить новый производственный цех" для увеличения производства артиллерийских снарядов, но отказалась назвать сроки.

