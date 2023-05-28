



Ермак об атаке дронов в День Киева: история Украины - давний раздражитель для РФ

Ночная атака дронов в День Киева является очередным признаком того, что история Украины - это раздражитель для россиян.



Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал в Twitter.



"История Украины является давним раздражителем для закомплексованных россиян. Древний Киев. Украинский Киев… Атака БПЛА. Ответственность врага обязательно будет. Они проиграют, а мы победим и накажем", - подчеркнул Ермак.



Отметим, что сегодня, 28 мая, в Киеве празднуют День города. В честь этого в столице запланировали скромные мероприятия.



Сегодня российские оккупанты запустили по Украине самое большое количество дронов с начала полномасштабной войны - 54 единицы. Силы ПВО сбили 52 вражеских беспилотника.



При этом в районе Киева уничтожили более 40 дронов. В столице упали обломки. В результате инцидента в Голосеевском районе начался пожар, а в Печерском районе были разрушения. Один человек погиб, еще два - ранены.

