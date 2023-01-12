



Эрдоган позвонит Путину и Зеленскому: что будут обсуждать

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен 12-13 января провести телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.



Как пишет УНИАН со ссылкой на заявление турецкого омбудсмена, Эрдоган намерен обсудить открытие гуманитарного коридора между Россией и Украиной для лечения раненых.



"Мы хотим приложить усилия для открытия гуманитарного коридора, я сделал предложение нашему президенту. Он приветствовал это", - заявил омбудсмен Шереф Малкоч.