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Эрдоган позвонит Путину и Зеленскому: что будут обсуждать
12.01.2023 20:26 Ольга Белозерова

Эрдоган позвонит Путину и Зеленскому: что будут обсуждать

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен 12-13 января провести телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как пишет УНИАН со ссылкой на заявление турецкого омбудсмена, Эрдоган намерен обсудить открытие гуманитарного коридора между Россией и Украиной для лечения раненых.

"Мы хотим приложить усилия для открытия гуманитарного коридора, я сделал предложение нашему президенту. Он приветствовал это", - заявил омбудсмен Шереф Малкоч.

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