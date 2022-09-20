



Эрдоган не теряет надежды организовать встречу Зеленского и Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган все еще надеется организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.



В интервью PBS Эрдоган объяснил свою позицию, сообщают РИА-Новости.



"Турция, как страна, соблюдающая политику баланса, выступает за то, чтобы выслушать здесь обе стороны. Именно поэтому у нас есть настойчивое желание собрать этих лидеров вместе. Давайте соберем их вместе, я всегда хотел послушать их лично. Пока нам не удалось этого добиться, но я не теряю надежды", - заявил президент Турции.



