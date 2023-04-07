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Энтони Блинкен анонсировал начало контрнаступления ВСУ
07.04.2023 10:59 Mignews.ua | фото: GeneralStaff.ua

Энтони Блинкен анонсировал начало контрнаступления ВСУ

Весна пришла. Час Х, которого ждет весь мир без преувеличения, приближается. Контрнаступление Украины начнется уже в ближайшие недели. Такое заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, заверив, что Вашингтон поддержит эти действия ВСУ.

Вашингтон поддержит эти действия ВСУ, заверил госсекретарь США в интервью медиагруппе Funke.
 


При этом Энтони Блинкен считает, что решение о том, возвращать ли Крым, должна принять Украина

"Украина – демократия. Президент Владимир Зеленский несет ответственность за руководство страной, но он должен прислушиваться к воле украинцев", – заявил госсекретарь США.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Запад продолжит оказывать санкционное давление на Россию до тех пор, пока она не изменит свой курс.

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