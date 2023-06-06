



Энергосистема Украины стабильна, угрозы отключений нет

Подрыв Каховской ГЭС напрямую не отразился на ситуации в энергосистеме страны, угрозы стабильности электроснабжения нет. Об этом сообщили Министерство энергетики и НЭК "Укрэнерго".



По состоянию на 6 июня выработанной электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей.



"Эксперты Минэнерго и "Укргидроэнерго" изучают потенциальное влияние катастрофы на объем гидрогенерации. Фактический уровень производимой электроэнергии пока соответствует запланированному", – отметили, в частности, в министерстве.



В нем также подтвердили информацию об отсутствии прямой угрозы Запорожской АЭС.



"Ситуация на ЗАЭС. Несмотря на постепенное снижение уровня воды, прямой угрозы для оккупированной станции нет. Эксперты "Энергоатома" постоянно мониторят ситуацию", – констатировали в министерстве.



В то же время из-за подрыва дамбы есть риски подтопления энергообъектов в Херсонской области, в частности Херсонской ТЭЦ. Из-за подтопления в Херсоне уже обесточены почти 12 тыс. потребителей в районе Остров, возможны проблемы с водоснабжением. Готовятся превентивные антикризисные меры.



В свою очередь, напомнили в "Укрэнерго", Каховская ГЭС с первых дней агрессии была оккупирована и заминирована россиянами. С ней утрачена технологическая связь, выдача мощности на подконтрольную территорию Украины со станции не производилась.



"Сегодня ночью страна-агрессор совершила очередной акт терроризма на объекте гражданской инфраструктуры, являющегося трагедией для наших сограждан и масштабной экологической катастрофой. "Укрэнерго" будет в дальнейшем сообщать о влиянии последствий катастрофы на состояние энергосистемы", – отметили в НЭК.



Кроме того, по информации министерства и "Укрэнерго", в результате ночного обстрела россиян повреждены сети облэнерго в Херсонской, Харьковской, Сумской и Донецкой областях. В Киевской области есть повреждения в сетях облэнерго вследствие падения обломков сбитой украинскими ПВО враждебной цели.



"Из-за предыдущих обстрелов также остается без света часть потребителей в Запорожской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности", - дополнили в Минэнерго.



Кроме того, по информации "Укрэнерго", утром и частично днем 6 июня осуществляется экспорт электроэнергии в Польшу. В дневные часы идет импорт из Словакии. Вечером импорт и экспорт отсутствуют.