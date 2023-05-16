



Энергоатом: Россия превращает Запорожскую АЭС в укрепленную военную базу

Россия сосредоточила на Запорожской АЭС несколько тысяч своих вооруженных солдат. Сейчас там их больше, чем персонала станции. Об этом сообщает "Энергоатом".



"На оккупированной россиянами Запорожской АЭС существенно возросло количество вооруженных окупантов: сейчас здесь насчитывается более 2500 военных РФ, и их уже даже больше, чем станционного персонала", - отмечают в "Энергоатоме".



Там добавили, что враги превращают станцию в свою укрепленную военную базу. Количество солдат противника увеличилось и во временно оккупированном Энергодаре.



Также в "Энергоатоме" уточняют, что в Энергодар вернулись и так называемые "власти", которые уезжали в "отпуск" в сторону Азовского моря на две недели.



"Да, захватчики до сих пор остаются на площадке АЭС и в городе атомщиков, но очень скоро ВСУ таки придет на израненную энергодарскую землю", - подчеркнули в компании.



Напомним, несколько дней назад стало известно, что на Запорожской атомной электростанции значительно сократилось количество персонала.