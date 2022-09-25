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Элиэзера Берланда не пустили в Украину
25.09.2022 13:34 Ольга Белозерова

Элиэзера Берланда не пустили в Украину

Украина не позволила осужденному сексуальному преступнику Элиэзеру Берланду въехать на свою территорию.

Как сообщает Jerusalem Post, израильская сторона разрешила Берланду выехать из страны и поехать в Умань на Рош ха-Шана. 

По информации израильской прессы, Берланд был остановлен на украинской границе в четверг, и его въезд в Украину находится под вопросом. 

Его соратники утверждают, что Украина решила отказать ему во въезде после того, как брацлавские хасиды, настроенные против Берланда, "дали взятки украинским властям и убедили их не пускать раввина в страну". 

 

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