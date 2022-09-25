



Элиэзера Берланда не пустили в Украину

Украина не позволила осужденному сексуальному преступнику Элиэзеру Берланду въехать на свою территорию.



Как сообщает Jerusalem Post, израильская сторона разрешила Берланду выехать из страны и поехать в Умань на Рош ха-Шана.



По информации израильской прессы, Берланд был остановлен на украинской границе в четверг, и его въезд в Украину находится под вопросом.



Его соратники утверждают, что Украина решила отказать ему во въезде после того, как брацлавские хасиды, настроенные против Берланда, "дали взятки украинским властям и убедили их не пускать раввина в страну".



