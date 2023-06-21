



Елена Зеленская попросила Израиль помочь с ситуацией после подрыва Каховской ГЭС

Первая леди Украины Елена Зеленская в рамках визита в Израиль обратилась с просьбой о помощи в преодолении последствий подрыва Каховского водохранилища к местным эпидемиологам.



"Обратилась с запросом за помощью со стороны израильских эпидемиологов в преодолении последствий подрыва Каховской ГЭС, что угрожает всей стране экологической катастрофой", - цитирует Зеленскую пресс-служба президента Украины.



Кроме того, первая леди встретилась с супругой премьер-министра Израиля Сарой Нетаньяху, они обсудили опыт Израиля в создании и использовании системы раннего оповещения о воздушной угрозе, позволяющей более точно информировать граждан об опасности.



Стороны не обошли стороной и тему пострадавших от войны детей: как психологически, так и физически. Отмечается, что Зеленская и Нетаньяху обсудили пути их реабилитации.



Как сообщал Mignews, президент Владимир Зеленский заявил, что каждый снаряд Украина использует для защиты жизни.