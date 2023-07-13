



Эксперты МАГАТЭ ищут взрывчатку на ЗАЭС, но их не пускают на крыши энергоблоков

Специалисты МАГАТЭ продолжают осмотр Запорожской АЭС, и они по-прежнему не зафиксировали попыток заминировать этот объект.



"Эксперты МАГАТЭ за последние дни продолжали инспектировать ряд участков ЗАЭС, и не видели там мин или взрывчатки", - говорится в заявлении агентства.



"Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты все еще ждут необходимого доступа к крышам третьего и четвертого энергоблоков - после недавних сообщений, что там может быть установлена взрывчатка. Он добавил, что ситуация с ядерной безопасностью все еще очень нестабильна", - также говорится в документе.



Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на АЭС, слышали несколько взрывов, но не смогли определить район, где они произошли. Специалисты подтвердили, что взрывы станцию не затронули, передает Интерфакс-Украина.



Тем временем, МАГАТЭ продолжает следить за ситуацией с водой, необходимой для охлаждения шести реакторов АЭС. Вода продолжает сравнительно стабильно поступать из основных источников, ее уровень падает на 1-2 см в день ввиду потребления и испарения.

