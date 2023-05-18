



Эксперт: сбитие "Кинжалов" над Киевом лишает РФ ядерного преимущества

Сбитие над Киевом современных гиперзвуковых российских ракет "Кинжал" лишает президента РФ Владимира Путина ядерного преимущества.



Такое мнение выразил военный обозреватель немецкого издания BILD Юлиан Репке.



Речь идет о минимум шести ракетах, сбитые над украинской столицы в ночь на среду. Запуск осуществили с самолетов МиГ-31 из воздушного пространства России и Беларуси.



В РФ неоднократно заверяли, что "Кинжалы" сбить невозможно из-за скорости полета, которая превышает скорость звука в 10 раз. Тем не менее, ВСУ доказали, что это не так, особенно, когда на вооружении есть американские системы Patriot.



По словам Репке, такой успех в Киеве стал возможен благодаря тому, что во время создания комплексы изначально в 1990-е затачивались на то, чтобы сбивать гиперзвуковые китайские, иранские и российские ракеты.



Эксперт утверждает, что факт сбития всех шести ракет свидетельствует о готовности НАТО отразить вероятное применение РФ тактического ядерного оружия.



"Мы только что получили доказательство того, что западная противовоздушная оборона в принципе способна перехватить 100% тактических систем доставки ядерного оружия даже при скоординированной по времени атаке с нескольких направлений", — считает также эксперт по вооружению из университета Осло Фабиан Хоффманн.





