



"Эксперт" РФ: Бои в Бахмуте перерастают во встречное сражение

Боевые действия в районе Бахмута перерастают в крупное встречное сражение. Об этом заявил в своем утреннем обзоре событий "военный обозреватель" Юрий Подоляка.



По его словам, штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» смогли овладеть в городе последним укрепрайоном ВСУ «Домино» и вышли на окраины города.



Однако при этом противник, подтянув свежие резервы, продолжил ожесточенные атаки на флангах, где ему также удалось продвинуться.



"Эксперт" пояснил, что части ВСУ пытаются таким образом прорвать оборону российских подразделений и охватить Бахмут хотя бы с юга. Понимая это, командование РФ также перебрасывает резервы и войска с других направлений.



В частности, в район Клещеевки переброшена часть подразделений Первого армейского корпуса. Им поставлена задача не только удержать этот укрепрайон, но и выбить врага с тех позиций, которые ему удалось занять.