Экс-президент Франции: Минские соглашения позволили "укрепить" ВСУ
Бывший президент Франции Франуса Олланд согласен с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель в том, что Минские соглашения пошли на пользу украинской армии.
Олланд выразил мнение, что соглашения позволили "укрепить" ВСУ, сообщает РБК.
"Да, Ангела Меркель права. Минские соглашения на время остановили наступление россиян", - сказал Олланд, отметив, что с тех пор Украина "укрепила свою военную позицию", а ее армия стала лучше обучена и оснащена.
"Это заслуга минских договоренностей в том, что украинская армия получила такую возможность", - считает бывший президент Франции.