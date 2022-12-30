



Экс-президент Франции: Минские соглашения позволили "укрепить" ВСУ

Бывший президент Франции Франуса Олланд согласен с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель в том, что Минские соглашения пошли на пользу украинской армии.



Олланд выразил мнение, что соглашения позволили "укрепить" ВСУ, сообщает РБК.



"Да, Ангела Меркель права. Минские соглашения на время остановили наступление россиян", - сказал Олланд, отметив, что с тех пор Украина "укрепила свою военную позицию", а ее армия стала лучше обучена и оснащена.



"Это заслуга минских договоренностей в том, что украинская армия получила такую возможность", - считает бывший президент Франции.



