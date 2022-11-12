



Экс-глава "Роскосмоса" грозит применением экспериментального оружия в Украине

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин высказался о возможности применения в войне с Украиной некоего "экспериментального оружия", которое есть у РФ.



Об этом сообщают РИА Новости.



Рогозин утверждает, что инспекторская группа "Царские волки" предлагает применять "перспективное оружие и военные комплексы" в ходе войны. Речь идет о вооружении, которое не пошло в серийное производство.



"Я шесть с половиной лет работал в правительстве Российской Федерации и глубоко в курсе тех самых новых разработок. Часть из них по разным причинам просто не пошла в серию. Эти коллективы существуют, и для них мы сейчас даем возможность применить их средства", - сказал Рогозин.