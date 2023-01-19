



Экс-глава "Нафтогаза" Коболев выдал себе премию в $10 млн за "достижения"

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву о подозрении в завладении в 2018 году более 229 млн. грн.



Следствие установило, что глава компании (2014-2021 годы) в мае 2018 вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 млн грн (эквивалент $10 млн) за экстраординарные достижения. Речь идет о положительном решении по делу о контракте купли-продажи природного газа в 2009-2019 гг.



Эта сумма существенно превышала нормативно определенные размеры таких выплат (37,48 млн. грн.). К тому же за те же достижения бывшему руководителю компании выплатили премию и в 2017 году в 12,49 млн грн.



В целом в 2018 году подозреваемому, как считает следствие, незаконно выплатили за счет компании более 229,25 млн грн (разница между фактически выплаченной премией и максимально допустимым ее размером).