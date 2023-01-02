



Экс-генерал НАТО допускает перемирие между РФ и Украиной летом 2023

Бывший генерал НАТО, генерал Вооруженных сил ФРГ в отставке Ханс-Лотар Домрёзе считает, что перемирие между РФ и Украиной может быть достигнуто в течение 2023 года.



Об этом сообщает DW.



По мнению экс-генерала, и Украина, и Россия в ближайшие несколько месяцев предпримут попытки наступления, чтобы достичь своих военных целей. Однако, в начале лета стороны могут прийти к пониманию, что при отсутствии возможности расширять контроль над территориями сражаться дальше бессмысленно.



Именно тогда, считает отставной генерал, наступит момент для переговоров о перемирии.



