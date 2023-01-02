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Экс-генерал НАТО допускает перемирие между РФ и Украиной летом 2023
02.01.2023 12:26 Ольга Белозерова

Экс-генерал НАТО допускает перемирие между РФ и Украиной летом 2023

Бывший генерал НАТО, генерал Вооруженных сил ФРГ в отставке  Ханс-Лотар Домрёзе считает, что перемирие между РФ и Украиной может быть достигнуто в течение 2023 года.

Об этом сообщает DW.

По мнению экс-генерала, и Украина, и Россия в ближайшие несколько месяцев предпримут попытки наступления, чтобы достичь своих военных целей. Однако, в начале лета стороны могут прийти к пониманию, что при отсутствии возможности расширять контроль над территориями сражаться дальше бессмысленно.

Именно тогда, считает отставной генерал, наступит момент для переговоров о перемирии.

 

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