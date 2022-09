Глава Еврокомиссии заверила в помощи при восстановлении Украины после войны



Соответствующее сообщение появилось на странице Урсулы фон дер Ляйен.



"Украинцы мужественно сражаются за свое будущее. Они также борются за наши общие ценности. ЕС был на их стороне с первого дня войны. Мы поможем отстроить Украину как свободную, современную страну по пути в ЕС", – говорится в сообщении главы Еврокомиссии.



Ukrainians are fighting bravely for their future. They are also fighting for our common values.



The EU has been at their side since day 1 of Russia’s war.



We will help rebuild Ukraine as a free, modern country on its path to the EU.



The EU’s support to 🇺🇦 ↓#SOTEU https://t.co/0u7ASN0BcL