



Эдельштейн и Элькин - Зеленскому: Израиль больше не может сидеть на двух стульях

Глава парламентской ассоциации дружбы Израиль-Украина, председатель фракции Махане Мамлахти, депутат Зеэв Элькин и председатель комитета по иностранным делам и обороне, депутат Юлий Эдельштейн встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским, встреча длилась около часа.



Встреча проходила в его офисе в Киеве. В ходе встречи обсуждалась необходимость увеличения израильской помощи Украине, в том числе в области защиты от иранских ракет и беспилотников. Также в беседе был сделан акцент на израильско-украинском сотрудничестве против Ирана на международной арене.



В конце встречи члены Кнессета Эдельштейн и Элькин выразили свою позицию относительно необходимости изменения политики Израиля и увеличения помощи Украине и сообщили президенту, что "Россия продолжает обстреливать украинские города, в том числе Харьков, где один из нас родился и вырос. Продолжаются ракетные обстрелы и удары иранских беспилотников по гражданской инфраструктуре. Виновные в военных преступлениях против человечества должны понести ответственность. Весь западный мир, во главе с США и Европой, поддерживал и продолжает поддерживать борьбу Украины за свободу и независимость".



Они также заявили, что "Мы должны перестать бояться и занять активную, недвусмысленную позицию в соответствии с основными моральными ценностями, как и ожидается от каждой западной страны. Мы должны помочь Украине во всех областях, где израильские технологии, в том числе военные, могут помочь защитить гражданское население, его свободу и независимость. В мировой истории бывают моменты, когда нельзя усидеть на двух стульях. Мы надеемся, что визит министра иностранных дел на прошлой неделе был лишь первой ласточкой в этом процессе. Как парламентарии, мы сделаем все возможное, чтобы добиться значительного расширения израильской поддержки Украины во всех сферах."