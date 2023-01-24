



Джонсон призывает Запад активизировать поставки оружия Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страны Запада активизировать усилия по поставкам вооружений для армии Украины.



Об этом он написал в статье для газеты Daily Mail.



По словам Джонсона, Россия готовит "контрудар" - наступление, которое нужно предупредить, "удваивая или утраивая" помощь Украине.



Экс-глава британского правительства призвал Запад передать Украине артиллерию большой дальности, самолёты, бронемашины и танки.



"Украинцам нужны сотни танков, и они должны получить их от американцев, немцев, поляков и многих других. Где западному миру сейчас нужно разместить эти танки? Для охраны Северного Рейна-Вестфалии? Защиты Теннесси? Перемещения по деревням Уилтшира?", - возмутился Борис Джонсон.